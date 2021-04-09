اليوم السابع
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محافظة الجيزة تضبط رئيس حى على خلفية بناء مخالف بالدقى وتقرر عرضه على النيابة

الجمعة، 09 أبريل 2021 04:02 م
محافظة الجيزة تضبط رئيس حى على خلفية بناء مخالف بالدقى وتقرر عرضه على النيابة محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة من ضبط أحد رؤساء الأحياء بإحدى المحافظات المجاورة لقيامه بأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بإحدي العقارات بحى الدقى.  
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم ، لافتا إلى أنه تم ضبط المخالف لعرضه علي النيابة المختصة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، لافتا إلى انه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة في رصد مخالفات البناء مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجيزة

الدقي

بناء مخالف

البناء المخالف

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