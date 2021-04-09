اليوم السابع
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الجمعة، 09 أبريل 2021 08:44 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تشهد بداية الموجة الرابعة من جائحة كورونا

الجمعة، 09 أبريل 2021 08:33 ص
كوريا الجنوبية تشهد بداية الموجة الرابعة من جائحة كورونا كورونا في كوريا الجنوبية
أ ش أ

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رجح وزير الصحة في كوريا الجنوبية، كون ديوك تشيول، أن بلاده باتت في المراحل الأولى من الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وحذر تشيول - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الجمعة، من أن هذه الموجة قد تكون أكبر من الموجة الثالثة التي بدأت في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن متوسط عدد الحالات اليومية خلال الأسبوع الماضي بلغ 555.

 
ولفت تشيول إلى أنه في بداية الموجة الثالثة زادت الإصابات الجديدة بأكثر من الضعف كل أسبوع، محذرا من إمكانية حدوث تسارع مماثل خلال الأسبوعين المقبلين.
 
يشار إلى أنه في 26 فبراير الماضي، بدأت البلاد برنامج التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، حيث قامت الحكومة بتطعيم عمال الرعاية الصحية والمرضى الذين تبلغ أعمارهم أقل من 65 عاما.
 

كوريا الجنوبية

كورونا

الموجة الرابعة

كوفيد 19

وزارة الصحة

فيروس كورونا

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