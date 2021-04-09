اليوم السابع
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خالد صلاح
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قطاع المعاهد الأزهرية يقدم 204 معاهد للاعتماد خلال العام الحالى

الجمعة، 09 أبريل 2021 07:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يقدم 204 معاهد للاعتماد خلال العام الحالى الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية تقدم 204 معاهد أزهرية للاعتماد خلال العام الدراسي 2020/ 2021م، حيث انطلقت زيارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمعاهد الأزهرية المتقدمة للحصول على شهادة الاعتماد، حيث تشمل الزيارات معاهد بالمراحل المختلفة (الابتدائية /الإعدادية / الثانوية).
 
وأكد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، دعم جميع القيادات بالأزهر الشريف لملف اعتماد المعاهد الأزهرية تحقيقًا للجودة والتميز، وقد قبلت مؤسسة الأزهر الشريف التحدي في ظل فيروس كورونا، وقدمت هذا العام أكبر عدد معاهد أزهرية في عام واحد منذ إنشاء الجودة بالأزهر حتى تاريخه، كما أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه يتم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية مع جميع العاملين والمتعلمين وفرق المراجعة المكلفة من هيئة الجودة لضمان تحقيق أقصى درجة أمان ممكنة. 
 
وقال الأزهر الشريف إنه يتم تأهيل المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد طبقاً لخطة سنوية تتضمن الاهتمام بالقدرة المؤسسية للمعاهد المدرجة بها، ويتم ذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للأزهر من حيث توفير نظم الأمن والسلامة، واستكمال تجهيزات حجرات الأنشطة، والمعامل المختلفة، والمكتبات، والحاسب الآلي وتجهيز حجرات الدراسة والملاعب الرياضية.
 
كما يتم الاهتمام بالفاعلية التعليمية، وتشكيل فرق العمل، وإنشاء وحدة دائمة للتدريب والجودة، مع تقديم الدعم الفني للعاملين بهذه المعاهد، من خلال برامج الدعم الفني النظرية والعملية، من خلال التدريب المستمر علي التعلم النشط، للنهوض بالعملية التعليمية والالتزام بأعلى معايير الجودة بالمعاهد الأزهرية.

 


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

معاهد الازهر

الجودة والاعتماد

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