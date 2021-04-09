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فتوى اليوم.. حكم المصافحة عقب الصلاة وقول "حرمًا"

الجمعة، 09 أبريل 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. حكم المصافحة عقب الصلاة وقول "حرمًا" دار الإفتاء
كتب ــ لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه..ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟، وجاء رد الدار كالاتى: 
 
المصافحة عقب الصلاة بين المصلين جائزةٌ شرعًا ولا حرج فيها، مع ملاحظة عدم الاعتقاد بأنها من تمام الصلاة أو من سُنَنِها التي نُقِل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومةُ عليها.
 
وعبارة "حرمًا" بعد الصلاة: هي دعاءٌ بأن يرزق الله المصلي الصلاةَ في الحرم، والرد بعبارة "جمعًا": معناه الدعاء للداعي أن يرزقه الله تعالى مثل ما دعا به، أو أن يجمع الله الداعيَيْن في الحرم؛ فهي دعاءٌ في توددٍ وتراحمٍ وتواصل. 
 
 

فتوى اليوم

المصافحة عقب الصلاة

حرما

دار الافتاء

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