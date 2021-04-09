اليوم السابع
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ضبط مبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور بيعها فى الشرقية

الجمعة، 09 أبريل 2021 01:28 م
ضبط مبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور بيعها فى الشرقية مبيدات - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، على قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، بشن حملة تفتيشية على أحد منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بقرية السلام التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، بعد وردود معلومات تفيد قيام صاحبه بالإتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة، وبالفحص تبين انتهاء رخصتي الإتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية، بالإضافة إلى ضبط أصناف غير مسجلة بوزارة الزراعة وأصناف محظور بيعها .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محاضر أحوال شرطه البيئة والمسطحات المائية بالشرقية، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الأمر.

وتتواصل جهود مديرية الزراعة في الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

 

 

 


حملات تفتيشية على الأسواق

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