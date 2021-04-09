ضبط كيان تعليمي وهمي يزور الشهادات الجامعية في العجوزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام مسئولى إحدى الأكاديميات التعليمية "غير المرخصة" بترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات ومؤسسات تعليمية دولية "خلافاً للحقيقة"، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) بإنشاء كيان تعليمى وهمى "أكاديمية" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات التعليمية، وقام بالإعلان عنها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى زاعماً كونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية ، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات بمجالات مختلفة، وكذا إصداره لشهادات بدرجة الدبلوم فى تلك المجالات، زاعماً لعملائه أن الشهادات التى يمنحها للدارسين تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافاً للحقيقة" وذلك نظير مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات المنسوب صدورها للجامعة الأجنبية المشار إليها "خلافاً للحقيقة" – عدد 127شهادة دبلومة منسوب صدورها لذات الجامعة "خلافاً للحقيقة" - عدد 41 دعوة من الأكاديمية للإنضمام للبرامج التدريبية التى تمنحها الأكاديمية – عدد 2 أكلاشية بإسم الأكاديمية يتم إستخدامهما فى مهر الشهادات التى تمنحها الأكاديمية لعملائها – عدد 2500 إيصال نقدية لبعض المبالغ المالية المتحصلة من عملاء الأكاديمية – مجموعة من المستندات الخاصة بالدارسين بالأكاديمية).