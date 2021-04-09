اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أبريل 2021 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط قمر الدين وياميش غير صالح للاستخدام بحملات استقبال رمضان في القليوبية

الجمعة، 09 أبريل 2021 11:28 ص
ضبط قمر الدين وياميش غير صالح للاستخدام بحملات استقبال رمضان في القليوبية جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان في القليوبية، حملة تحت رعاية محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية لحماية المواطنين من الغش التجاري، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن الحملة تضمنت المرور على عدد من المنشآت الغذائية بناحية القناطر الخيرية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات منها 180 لفة قمرين الدين، وذلك لعدم مطابقة للمواصفات حيث أنها تحتوي على ألوان صناعية غير مصرح بها، بالإضافة إلى 150 كيس شطة لإرتفاع نسبة الرماد ولإضافة ألوان صناعية وقد أثبتت نتيجة التحليل ذلك.

كما تم سحب عينات مختلفة من ياميش رمضان وذلك للتأكد من صلاحيتها معملياً، كما تم إعدام 10 كيلو جرام من عين الجمل والزبيب غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التوصية بغلق مصنع للحلويات الشرقية والغربية لوجود خطر داهم، بالإضافة إلى تحرير عدد 20 محضر لمخالفات الشهادات الصحية واشتراطات النظافة.

وتكونت الحملة من سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ومحمد عبد المعطي مراقب أول الأغذية بمديرية الصحة، ومن مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية أسامة حمدي على مدير المكتب، ومفتشي الأغذية إبراهيم فكري، ومحمد سعيد، ورضا عبدالمنعم، وإبراهيم الجمل.

جانب من الحملة

جانب من الحملة

 

خلال الحملة
خلال الحملة

 

ضبط قمر الدين
ضبط قمر الدين

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

شهر رمضان

استعدادات شهر رمضان

ياميش رمضان

قمر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قارئ يناشد صحة القليوبية التدخل لعلاجه من داء الفيل والغدد.. والمحافظ يرد

الأحد، 14 مارس 2021 02:00 م

صحة القليوبية تؤكد تلقي 50 مواطنا لقاح فيروس كورونا المستجد

الأحد، 07 مارس 2021 09:07 ص

صحة القليوبية: نستهدف 1116088 طفل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

السبت، 27 فبراير 2021 01:54 م

"صحة القليوبية": فيديو منع مرضى الغسيل الكلوى من دخول مستشفى ناصر قديم

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:34 م

صحة القليوبية: فحص 1362 مريض بالقافلة الطبية المجانية بقرية طحلة ببنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 01:04 ص

صحة القليوبية تواصل تطعيمات لقاح كورونا بمستشفيات الصدر والحميات.. صور

السبت، 06 فبراير 2021 06:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة