ضبط قمر الدين وياميش غير صالح للاستخدام بحملات استقبال رمضان في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان في القليوبية، حملة تحت رعاية محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية لحماية المواطنين من الغش التجاري، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن الحملة تضمنت المرور على عدد من المنشآت الغذائية بناحية القناطر الخيرية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات منها 180 لفة قمرين الدين، وذلك لعدم مطابقة للمواصفات حيث أنها تحتوي على ألوان صناعية غير مصرح بها، بالإضافة إلى 150 كيس شطة لإرتفاع نسبة الرماد ولإضافة ألوان صناعية وقد أثبتت نتيجة التحليل ذلك.

كما تم سحب عينات مختلفة من ياميش رمضان وذلك للتأكد من صلاحيتها معملياً، كما تم إعدام 10 كيلو جرام من عين الجمل والزبيب غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التوصية بغلق مصنع للحلويات الشرقية والغربية لوجود خطر داهم، بالإضافة إلى تحرير عدد 20 محضر لمخالفات الشهادات الصحية واشتراطات النظافة.

وتكونت الحملة من سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ومحمد عبد المعطي مراقب أول الأغذية بمديرية الصحة، ومن مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية أسامة حمدي على مدير المكتب، ومفتشي الأغذية إبراهيم فكري، ومحمد سعيد، ورضا عبدالمنعم، وإبراهيم الجمل.

جانب من الحملة



خلال الحملة