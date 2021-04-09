ضبط راكبة أجنبية بمطار القاهرة الدولى بحوزتها حشيش وماريجوانا

تمكنت إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة راكبة أجنبية قادمة من بيروت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 712- Ms القادمة من بيروت اشتبه حسام الشافعى مأمور اللجنة فى راكبة أجنبية الجنسية تحمل حقيبة وشنطة هاند باج نظرا لشدة ارتباكها، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجابت بالنفى، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أبو القاسم عبد الحكيم مسئول الفحص بالأشعة فأفاد بوجود كثافات مختلفة داخل الحقائب.

وبالعرض على رفعت صدقى نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من أحمد عادل مأمور الضبط تحت اشراف ميلاد رسمى مدير الحركة المشرف على الصالة، فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا و2 قطعة من مخدر الحشيش بوزن 8.5 جرام مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

قرر فوزى العميرى مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 58 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات، وذلك بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.