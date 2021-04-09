ضبط المتهمين بالتعدي على طبيب بمستشفى عزل بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله بشأن التعدى على طبيب بأحد المستشفيات بالغربية، فى إطار ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض طبيب بأحد المستشفيات بالغربية للاعتداء بالضرب من قِبل أسرة إحدى السيدات "محجوزة بذات المستشفى".

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من نقطة شرطة إحدى المستشفيات بوقوع مشاجرة داخل مبنى العزل لمصابين فيروس "كورونا".

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ، وتبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (طبيب بالمستشفى المُشار إليها "مصاب بـ "سحجات متفرقة وإشتباه بكسر أحد أصابع اليد") ، طرف ثانٍ (أحد الأشخاص بالمعاش وأبنائه "4 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية"من بينهم سيدة – مقيمين ببندر السنطة) بسبب إعتراض الطرف الثانى على قيام الطبيب بإدخال مريضة مصابة بفيروس "كورونا" داخل عنبر العزل المحجوز به زوجة الأول من الطرف الثانى ووالدة باقى أفراد الطرف الثانى، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطبيب بالضرب محدثين ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة.