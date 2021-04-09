ضبط أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بأسوان

وأسفرت نتائج الحملة فى مجال ضبط الاسلحة النارية والمواد المخدرة، عن ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام.

وفي مجال تنفيذ الاحكام: تم تنفيذ 713 حكماً، على النحو التالي : 129 حكم حبس جزئي و 23 حكم حبس مستأنف و398 أحكام غرامات و 159 أحكام المخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 25 قضية تموينية، على النحو التالي : قضية سلع مجهولة المصدر، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 602 مخالفة مرورية علي النحو التالى: التصالح الفوري في 93 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 99 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 127 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفة متنوعة، وضبط 6 توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل ـــ دائرة قسم شرطة أول أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 6 حالات إيجابية لتعاطي المخدرات.