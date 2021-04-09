صحيفة: قاضى برازيلى يأمر بالتحقيق مع حكومة بولسونارو بسبب التعامل مع وباء كورونا

فاطمة شوقى

أمر قاض فى المحكمة الفيدرالية العليا بالبرازيل مجلس الشيوخ، أمس الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق لتوضيح الإغفالات المزعومة من قبل حكومة جايير بولسونارو في إدارة الوباء، حسبما قالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية

وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي لويس روبرتو باروسو قبل الطلب الذى قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين الذين طالبوا، منذ فبراير الماضي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تصرفات السلطة التنفيذية في معالجة الأزمة الصحية.

بعد معرفة حكم القاضي باروسو، قاوم رئيس مجلس الشيوخ، رودريجو باتشيكو، حليف الرئيس بولسونارو، إلا أنه قال فى النهاية للصحفيين إنه سيلتزم بالقرار، الذى برأيه "الخاطئ"، إلا أنه سيبدأ العمل الأسبوع المقبل".

تتمتع لجان التحقيق البرلمانية بصلاحية استدعاء أكثر السلطات تنوعًا للإدلاء بشهادتها، بما في ذلك الوزراء أو أعضاء الجيش، وحتى كسر السرية الهاتفية والمصرفية للأشخاص الذين يتم التحقيق معهم.

وترى الصحيفة أن قرار باروسو يعني انتكاسة جديدة للرئيس بولسونارو، الذى قلل منذ بداية الوباء من خطر فيروس كورونا، وفرض رقابة على اعتماد الحبس وفعالية اكمامات.

تمر البرازيل بأسوأ مرحلة من الوباء مع سجلات متتالية من الإصابات والوفيات المرتبطة بكورونا، والتى خلفت بالفعل أكثر من 345000 حالة وفاة في البلاد وحوالي 13.3 مليون مصاب في ما يزيد قليلاً عن عام.

وسجلت البرازيل أكثر من 4000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة لأول مرة، حيث تتسبب سلالة أكثر عدوى في زيادة عدد الحالات، وأصبحت المستشفيات مكتظة، والناس يموتون وهم ينتظرون العلاج في بعض المدن، والنظام الصحي على وشك الانهيار في العديد من المناطق.