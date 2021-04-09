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شرطة بريان فى تكساس: قتيل و4 جرحى فى عملية إطلاق النار.. واعتقال مشتبه به

الجمعة، 09 أبريل 2021 12:19 ص
شرطة بريان فى تكساس: قتيل و4 جرحى فى عملية إطلاق النار.. واعتقال مشتبه به الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت شرطة بريان في تكساس، وقوع قتيل و4 جرحى في عملية إطلاق النار، التى وقعت منذ قليل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، وأشارت إلى اعتقال شخص يشتبه فى تورطه بإطلاق النار في مدينة بريان بولاية تكساس. 

وكانت وسائل إعلام أمريكية، تحدثت عن إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة بريان في ولاية تكساس، بعضهم في حالة حرجة.

فيما قالت صحيفة "الاندبندت"ـ أن حالات المصابين فى إطلاق النار فى مدينة بريان تكساس الأمريكية فى حالة حرجة، وأكدت الشرطة، أن الحادث وقع فى كينت مور كابينتس فى بريان تكساس، وأكدت الصحيفة أن الشرطة قامت بإغلاق مدرسة بالقرب من الحادث خوفا على الطلاب.


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