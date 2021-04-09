ريهام عبد الله

فى واقعة غريبة، حاول شابان مكسيكيان، الحصول على لقاح فايزر ضد كورونا، رغم أنهما غير مدرجين ضمن الفئات المستحقة للتطعيم، وهو ما دعاهما للتحايل بتقديم هويات لأشخاص آخرين وصبغا شعرهما وحواجبهما باللون الأبيض، لكى يكون لهما الأحقية فى تلقى اللقاح.

وذهب الشابان المكسيكيان، وهما في الثلاثينيات من العمر، إلى مركز صحي للقيام بخدعة من أجل الحصول على لقاح فايزر، حيث بدأت حملة التطعيم في البلاد مع كبار السن، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

الشابان ذهبا إلى المركز الطبى، ليحصلا على اللقاح، وكانا يرتديان أقنعة، وكسا اللون الأبيض شعرهما، وكان من الصعب الشك فيهما بعد مقارنة مظهرهما وفقًا للوثائق، لكن صوتهما خانهما، وتم القبض على الرجلين بتهمة سرقة الهوية.

وفى سياق آخر، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن دراسة جديدة، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر الأمريكية، وبيونتيك الألمانية، أثبت فعاليته بنفس القدر لجميع الفئات العمرية بنسبة 94% تقريبًا، بما في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مما يعزز الثقة بجهود اللقاح العالمية في مكافحة الجائحة.