فى واقعة غريبة، حاول شابان مكسيكيان، الحصول على لقاح فايزر ضد كورونا، رغم أنهما غير مدرجين ضمن الفئات المستحقة للتطعيم، وهو ما دعاهما للتحايل بتقديم هويات لأشخاص آخرين وصبغا شعرهما وحواجبهما باللون الأبيض، لكى يكون لهما الأحقية فى تلقى اللقاح.
وذهب الشابان المكسيكيان، وهما في الثلاثينيات من العمر، إلى مركز صحي للقيام بخدعة من أجل الحصول على لقاح فايزر، حيث بدأت حملة التطعيم في البلاد مع كبار السن، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
الشابان ذهبا إلى المركز الطبى، ليحصلا على اللقاح، وكانا يرتديان أقنعة، وكسا اللون الأبيض شعرهما، وكان من الصعب الشك فيهما بعد مقارنة مظهرهما وفقًا للوثائق، لكن صوتهما خانهما، وتم القبض على الرجلين بتهمة سرقة الهوية.
وفى سياق آخر، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن دراسة جديدة، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر الأمريكية، وبيونتيك الألمانية، أثبت فعاليته بنفس القدر لجميع الفئات العمرية بنسبة 94% تقريبًا، بما في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مما يعزز الثقة بجهود اللقاح العالمية في مكافحة الجائحة.
ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، عن دراسة أجراها معهد "كلاليت للأبحاث" الإسرائيلي بمشاركة باحثين من جامعة "هارفارد" الأمريكية أن لقاح فايزر المضاد للفيروس التاجي وفر حماية بنسبة 94% تقريبًا ضد الإصابة بأعراض كورونا في جميع الفئات العمرية التي تزيد على 16 عامًا بعد تناول الجرعة الثانية من نظام الجرعتين الموصى به.
ووفقا للصحيفة ، فقد خلصت الدراسة إلى أن اللقاح فعال بنسبة 92% في الوقاية من الأعراض الشديدة المصاحبة للإصابة بكوفيد-19، ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى معدي الدراسة، قولهم، إن نتائج الدراسة تتماشى مع التجربة السريرية لصانع اللقاح، بيد أن كبر حجم الدراسة التي غطت ما يقرب من 1.2 مليون شخص، يوفر رؤية أكثر دقة للفئات العمرية الأكبر سنًا التي لم تشملها تجربة الشركة المصنعة للأدوية.
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