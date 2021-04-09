اليوم السابع
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زيادة تشغيل رحلات مصر للطيران بمعدل 70 رحلة على مدار اليوم

الجمعة، 09 أبريل 2021 10:55 ص
زيادة تشغيل رحلات مصر للطيران بمعدل 70 رحلة على مدار اليوم مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران على مدار اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية إلى 70 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 5642 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
 
وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بغداد، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لارناكا، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا، روما، جنيف، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، أثينا، جوبا، بودابيست، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، إربيل)، بالإضافة إلي 20 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و رحلتين  شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5642 راكبا.
 
ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الإنتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين في المطارات و خاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين و لبس الكمامة و القفاز وغيرها من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في المطارات و الطواقم الجوية بالفحص الطبي.

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فيروس كورونا

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