كتب محمد جمال

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية بعثها إلى الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن تعازيه في وفاة زوجها الأمير فيليب،وقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "إنني شعرت بحزن عميق عندما علمت بوفاة دوق إدنبرة اليوم.. لقد ساهم الأمير فيليب كثيرا في النسيج الاجتماعي لبلدنا والعالم".

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" عن حزنها لوفاة الأمير فيليب، قائلة - في تغريدة على تويتر - "أود أن أتقدم بخالص التعازي إلى جلالة الملكة والعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة في هذا اليوم الحزين للغاية".

وأعرب ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف ، اليوم الجمعة ، عن حزنه العميق إزاء وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، وقال الملك - في بيان نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية - إنه وزوجته الملكة يشعران بحزن عميق إزاء وفاة دوق إدنبرة، مشيرا إلى أن "الأمير فيليب كان صديقا عظيما لعائلتنا لسنوات عديدة، وهي علاقة نقدرها بشدة.. وستظل خدمته لبلده مصدر إلهام للجميع"، من جانبه، أعرب الملك فيليب ملك بلجيكا عن حزنه العميق إزاء وفاة دوق إدنبرة، قائلا "نشعر بحزن عميق لوفاة صاحب السمو الملكى الأمير فيليب دوق إدنبرة.. نود أن نعرب عن أعمق تعازينا لصاحبة الجلالة الملكة والعائلة المالكة البريطانية وشعب المملكة المتحدة".