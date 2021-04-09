بينما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تنكيس الأعلام حتى المنتصف على مقر رئاسة الوزراء البريطانية (داونيننج ستريت) وغيرها من المباني العامة الأخرى في جميع أرجاء البلاد، وذلك حدادا على وفاة الأمير فيليب، وكان قصر باكنجهام قد أعلن فى وقت سابق اليوم وفاة الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عاما في قلعة وندسور.