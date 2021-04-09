وأضاف البيان أنه تم تخصيص جزء من الموارد لميزانية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب دعم المنظمة الدولية في الصومال، من جانبه، شكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك روسيا على الوفاء بالتزاماتها المالية.