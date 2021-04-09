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أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، دفع مستحقاتها المالية السنوية المقررة لميزانية الأمم المتحدة لهذا العام والبالغة 86.5 مليون دولار، وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية في نسختها الانجليزية إن الاتحاد الروسى حول مبلغ 86 مليون و464 ألفا و886 دولارًا أمريكيًا إلى حسابات الأمم المتحدة كمدفوعات من الاشتراكات المقررة لروسيا في الميزانية العادية للأمم المتحدة".