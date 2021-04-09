رئيس وزراء بريطانيا: لقاحات كورونا منعت وفاة أكثر من 10 آلاف شخص

كتب محمد شعلان

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أن لقاحات كورونا مهمة لإنقاذ الأرواح من العدوى بالوباء بالمملكة المتحدة، مفيدا بأن تحاليل وكالة الصحة العامة فى إنجلترا، أظهرت أن لقاحات كورونا حالت دون وفاة أكثر من 10 آلاف شخص، وشدد على أهمية وضرورة الحصول على اللقاحات.

وغرد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "العلم واضح: لقاحات كورونا تنقذ الأرواح، والأمر الجديد أن تحاليل وكالة الصحة العامة في إنجلترا تُظهر أن لقاحات COVID-19 حالت دون وفاة أكثر من 10000 شخص.. من المهم أن يحصل الجميع على اللقاح".



بوريس جونسون على تويتر

يأتى هذا فيما حذر مستشارون علميون الحكومة البريطانية من أن تخفيف إجراءات الإغلاق من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد يؤدي إلى موجة من الإصابات بفيروس كورونا، مماثلة لتلك التي حدثت خلال ربيع العام الماضى، وذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية إن المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ أوضحت أنه في حين أن المرحلة الثانية من فتح الإغلاق من غير المرجح أن يكون لها أسباب تضغط على العاملين بهيئة الرعاية الصحية، فإن التغييرات المقترحة لشهري مايو ويونيو عندما يكون من المقرر السماح بالاختلاط الاجتماعي مرة أخرى، قد تتسبب في ارتفاع معدلات دخول المستشفيات إلى المستويات التى شوهدت خلال ذروة الشتاء في يناير الماضى.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خطاب أصدره خبراء في مجال الطب في كلية لندن للصحة، أن توقعاتهم تشير إلى أن المرحلة الثانية من خارطة الطريق قد تؤدي إلى زيادة طفيفة في عدد الحالات والوفيات، ولكن المرحلة الرابعة في يونيو، حيث من المتوقع إلغاء القيود بالكامل، فستؤدي "إلى زيادة أكبر في عدد الحالات والوفيات مقارنة بتلك التي شوهدت خلال الموجة الأولى".

وحذر الخبراء من أن النتائج التي توصلوا إليها كانت "أولية"، وقدموا "افتراضات متشائمة" حول المراحل اللاحقة من خارطة الطريق، فيما قال العلماء في جامعة (وارويك) إنهم يتوقعون تسلسلاً مشابهًا مفاده أن "موجة ثالثة من العدوى" ستنشأ بسبب إلغاء الإغلاق المخطط، مع وصول معدلات دخول المستشفيات إلى ذروته بين أواخر يوليو ومنتصف أغسطس.