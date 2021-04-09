"حياة كريمة" تكشف عن جهود تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة في 20 محافظة

كتب - أحمد صلاح العزب

قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إنه يجرى العمل على معايير عدة بالمبادرة، من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين فى القرى، مشيرة إلى أن المبادرة حاليًا فى المرحلة الثانية منها، حيث بدأ التنفيذ منذ شهر مارس الماضى فى 1376 قرية على نطاق 51 مركزا بـ20 محافظة، وأوضحت: بدأنا التنفيذ الفعلى فى حوالى 18 محافظة والبنية التحتية تمت فى 25 مركزا من إجمالى 51 مركزا، وبدأ التنفيذ فى مجال التعليم فى 12 مركزا، وجارى استكمال عملية التنفيذ، مضيفة أن المرحلة الثانية عملت على تدعيم ثقة المواطنين فى الأجهزة التنفيذية، واقتناعهم الكامل بالتغيير الملموس على أرض الواقع .



وتابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مؤسسة حياة كريمة والتى دشنت فكرة المبادرة هى عضو فى اللجنة التيسيرية لرئاسة الوزراء، والتى صدرت بقرار من رئيس الوزراء عام 2020 بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والوزارات والهيئات الأخرى.



وواصلت آية عمر: احتياجات المواطنين تختلف بين مركز والآخر وقرية وأخرى، ووضعنا مؤشرات ومعايير عامة يجرى اختيار القرى والمراكز الأكثر احتياجًا وبناءً على نسبة البطالة والأمية والكثافة السكانية، ونرصد حاجة أهالى تلك القرى والمراكز أولا بأول عن طريق الوزارات والجهات الشريكة، مضيفة أن هناك حوالى 20 ألف متطوع يعملون مع المؤسسة على مستوى الجمهورية.