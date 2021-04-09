اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أبريل 2021 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"حياة كريمة" تكشف عن جهود تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة في 20 محافظة

الجمعة، 09 أبريل 2021 08:57 م
"حياة كريمة" تكشف عن جهود تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة في 20 محافظة برنامج مانشيت
كتب - أحمد صلاح العزب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إنه يجرى العمل على معايير عدة بالمبادرة، من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين فى القرى، مشيرة إلى أن المبادرة حاليًا فى المرحلة الثانية منها، حيث بدأ التنفيذ منذ شهر مارس الماضى فى 1376 قرية على نطاق 51 مركزا بـ20 محافظة، وأوضحت: بدأنا التنفيذ الفعلى فى حوالى 18 محافظة والبنية التحتية تمت فى 25 مركزا من إجمالى 51 مركزا، وبدأ التنفيذ فى مجال التعليم فى 12 مركزا، وجارى استكمال عملية التنفيذ، مضيفة أن المرحلة الثانية عملت على تدعيم ثقة المواطنين فى الأجهزة التنفيذية، واقتناعهم الكامل بالتغيير الملموس على أرض الواقع .

وتابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مؤسسة حياة كريمة والتى دشنت فكرة المبادرة هى عضو فى اللجنة التيسيرية لرئاسة الوزراء، والتى صدرت بقرار من رئيس الوزراء عام 2020 بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والوزارات والهيئات الأخرى.

وواصلت آية عمر: احتياجات المواطنين تختلف بين مركز والآخر وقرية وأخرى، ووضعنا مؤشرات ومعايير عامة يجرى اختيار القرى والمراكز الأكثر احتياجًا وبناءً على نسبة البطالة والأمية والكثافة السكانية، ونرصد حاجة أهالى تلك القرى والمراكز أولا بأول عن طريق الوزارات والجهات الشريكة، مضيفة أن هناك حوالى 20 ألف متطوع يعملون مع المؤسسة على مستوى الجمهورية.


مبادرة حياة كريمة

القرى الاكثر احتياجا

اخبار

اخبار عاجلة

تطوير القرى

المبادرات الرئاسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قافلة طبية متكاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لقرية العراقية بالمنوفية الأحد

الجمعة، 09 أبريل 2021 07:40 م

تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لأهالى قرية الزوايدة فى قنا ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 09 أبريل 2021 06:00 م

ثقافة القرية وترسيخ الهوية المصرية.. دراسة تكشف أهداف مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 09 أبريل 2021 04:00 م

"حياة كريمة".. فحص وعلاج 1791 حالة بالمنيا وقافلة سكانية شاملة بالبحيرة

الجمعة، 09 أبريل 2021 01:37 م

"حياة كريمة" تصل قرى المنيا.. إسناد مشروعات المياه والصرف بـ67 قرية للجهات المنفذة .. شركة المياه: الانتهاء من طرح 31 مشروعا.. والأهالى: المبادرة ستحول القرى من فقيرة لنموذجية ونشكر الرئيس السيسى.. صور

الجمعة، 09 أبريل 2021 12:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة