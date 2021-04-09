حقيقة العثور على جثة سيدة مسنة فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ الغربية مصطفى عادل

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله بشأن العثور على جثة لسيدة مُسنة بالغربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، متضمناً العثور على جثة سيدة مسنة تقيم بمفردها بمسكنها بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، وبها آثار عنف وطعنات.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (7) الجارى تبين وفاة (ربة منزل - 82 سنة - مقيمة بدائرة قسم أول المحلة) تقيم برفقة ابنتها، وأن الوفاة طبيعية ولا يوجد أية إصابات ، وعدم وجود شبهة جنائية، وتم دفن الجثمان عقب اتخاذ الإجراءات القانونية.