حبس 13 شخصا سرقوا مليوني جنيه من رجل أعمال تحت تهديد السلاح في البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

قرر عبد الله السعيد وكيل النائب العام، برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة، حبس تشكيل عصابي مكون من 13 شخصاً 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة 2 مليون جنيه تحت تهديد السلاح من رجال أعمال أثناء سيرة بسيارته بأحد الطرق الفرعية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، عقب تحصله على قيمة قسط قطعة أرض قام ببيعها.

وكان ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة، قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي مكون من 13 شخصاً، يتزعمه سمسار، قاموا بتثبيت رجل أعمال ونجله تحت تهديد السلاح، وسرقة 2 مليون جنيه، أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

ترجع الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، بورد بلاغ من" حسن ج ا" مقيم بمحافظة الغربية بتعرضة لعملية ستو مسلح أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بدائرة المركز هو ونجله والمحامى الخاص به وسرقة مبلغ 2 مليون جنيه كان قد تحصل عليهم من بيع قطعة أرض خاصة به بدائرة مركز كوم حمادة.

وعلى الفور وجه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة ضبط مرتكبى الواقعة، وبسؤال المجنى عليه قال أنه عقب تحصله على أحد الأقساط الخاصة ببيع قطعة أرض قام ببيعها بدائرة المركز وأثناء سيرة بأحد الطرق الفرعية اعترضة مجموعة من الأشخاص وقاموا بغلق الطريق بسيارتين ملاكى وتثبيتهم بالسلاح ثم استولوا على مبلغ 2 مليون جنيه قيمة قسط الأرض التى قام ببيعها.

وتوصل فريق البحث أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيل عصابى مكون من 13 شخصاً يتزعمه "عبد الرزق ال " وشهرته رزوقه السمسار الخاص ببيع قطعة الأرض الزراعية الخاصة، بالمجنى عليه، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، ومبلغ مليون وسبعمائة وخمسون الف جنيه.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق الاشتراك مع السمسار الخاص ببيع قطع الارض الذى امدهم بتحصل المجنى عليه على مبلغ 2 مليون جنيه وخط سيره حيث تم تتبعه وتثبيته والاستيلاء على الأموال الخاصة به.