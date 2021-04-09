حبس عاطلين قتلا سائق "توك توك" لسرقته بالإكراه فى 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس عاطلين، لاتهامهما بقتل سائق توك توك لسرقته بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطلين لاتهامهما بقتل سائق توك توك لسرقته بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري خرطوش بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه سائق توك توك، وأن عاطلين استدرجاه لسرقته، وأطلق احدهما النار عليه لمحاولته مقاومتهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.