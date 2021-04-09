حبس المتهم بقتل طليقته والتمثيل بجثتها في الإسماعيلية على ذمة التحقيقات

الإسماعيلية – السيد فلاح

أمر المستشار ياسر زيتون، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية اليوم الجمعة، بحبس قاتل "طليقته" 4 أيام على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد، بعد اعتدائه بالضرب على سيدة في الأربعينات من العمر وتركها في شقة سكنية إلى أن فارقت الحياة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها خالد شطا، وكيل النائب العام بسكرتارية حسن فاروق، أن المتهم اصطحب طليقته إلى منزل صديق له بدائرة مركز أبوصوير واعتدى عليها بالضرب وأصابها إصابات بالغة، وبحسب أقوال المتهم للنيابة فإنه ترك الجثمان بعد نقله بسيارة إلى شقته بمساكن الإحلال بمنطقة بشارع هدى شعرواى، بمنطقة حى السلام واتصل باحد أقاربها لنقلها إلي المستشفى، وقال المتهم في أقواله انه لم ينتوي التخلص منها أو قتلها، إلا أنه كان يريد فقط ضربها لإجبارها علي العودة إليه مرة أخرى لتعلقه بها.

وعثر على المجني عليها جثة هامدة داخل مسكنها ومصابة بعدد كبير من الإصابات بينها فقأ بالعين وقطع باللسان إضافة إلي إصابات مختلفة بأنحاء الجسم.

كان قد تمكنت مباحث قسم ثانٍ الإسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي، رئيس المباحث من القبض على المتهم بقتل "طليقته" والتمثيل بجثتها وقطع لسانها وفقع عينها بمنطقة حى السلام بمدينة الإسماعيلية بعد هروبه.

وكان قد تلقي اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد نجاح ضباط البحث الجنائي في ضبط المتهم ويدعي "أحمد.ا.ع" 38 عامًا، عاطل ومقيم بمنطقة هدى شعراوي بحى ثانٍ الإسماعيلية.

وحاول المتهم عقب ارتكابه للواقعة الهرب خارج مدينة الإسماعيلية وبدأ في التردد علي مناطق العاشر من رمضان والعبور ومنطقة السلام بالقاهرة، ونجح ضباط البحث الجنائي في تحديد مكان المتهم ورصد تحركاته، فيما ألقت مامورية مكبرة القبض عليه بعد مرور حوالي 24 من ارتكاب الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان بلاغ يفيد العثور علي جثة سيدة داخل شقة بمساكن الإيواء بمنطقة هدى شعراوي وبانتقال ضباط البحث الجنائى لمكان الواقعة وتبين أن السيدة تدعى "كفاية.د.س"، مواليد 1976 وبها إصابات مختلفة.

وظهرت جثة المجني عليها آثار الضرب والتعذيب وبفحص الجثمان تبين وجود فقأ في العين وقطع في اللسان وجروح مختلفة في أنحاء الجسم.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم سبق اتهامه في 9 قضايا مابين سرقة وسلاح أبيض وحيازة مخدرات فيما سبق اتهام المجني عليها في 5 قضايا سرقة مسكن.