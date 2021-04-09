اليوم السابع
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الجمعة، 09 أبريل 2021 09:09 ص
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جهاز تنظيم الكهرباء يوضح المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى

الجمعة، 09 أبريل 2021 09:00 ص
جهاز تنظيم الكهرباء يوضح المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى أجهزة كهربائية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائى التى يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة وأمان المستهلك، وفيما يلى بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند شراء المشترك لحماية أفراد الأسرة وهي كالآتى:

1- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

2- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل أتوماتيكيا.

3- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

4- أن يكون الجسم الخارجي مُصنّع من مادة مقاومة للاشتعال، وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

5- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

6- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

7- تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

8- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتى لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

مشترك الكهرباء

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