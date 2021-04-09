اليوم السابع
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خالد صلاح
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تونس ترحب بقرار استئناف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطينى وتمويل الأونروا

الجمعة، 09 أبريل 2021 03:00 ص
تونس ترحب بقرار استئناف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطينى وتمويل الأونروا عثمان الجرندي وزير الخارجية التونسي
تونس أ ش أ

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أعربت تونس، عن ترحيبها بقرار الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطينى الشقيق، بما فى ذلك إعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.

وثمنت تونس - بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - هذه الخطوة الإيجابية التى تساهم فى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وجددت تونس دعوتها المجموعة الدولية من أجل إعطاء دفع قوى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، حتى يستعيد الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة والعادلة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكشف عن حزمة مساعدات أمريكية بقيمة نحو 150 مليون دولار للفلسطينيين.

 


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