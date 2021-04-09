اليوم السابع
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الجمعة، 09 أبريل 2021 03:03 ص
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تعرف على مواعيد غلق نفقى الأزهر فى رمضان

الجمعة، 09 أبريل 2021 03:00 ص
تعرف على مواعيد غلق نفقى الأزهر فى رمضان نفق الأزهر
كتب سيد الخلفاوى

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تتغير مواعيد فتح وغلق نفق الأزهر فى شهر رمضان الكريم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة خلال الشهر الكريم، ويعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية المواعيد الجديدة للتشغيل والتى سيتم تطبيقها بداية من أول يوم صيام.
 
ستكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل.
 
يتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأعمال الصيانة والنظافة.
 
يوما الخميس والجمعة يتم فتح النفقين دون توقف أو غلق إلا أثناء فترة الإفطار.
 
يتم غلق النفقين يوميًا قبل الإفطار بربع ساعة ويتم فتحه بعد الإفطار بربع ساعة.
 

نفق الازهر

المرور

شهر رمضان

مواعيد نفق الازهر

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