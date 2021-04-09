اليوم السابع
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تحرير 12 ألفا و599 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية

الجمعة، 09 أبريل 2021 11:15 ص
تحرير 12 ألفا و599 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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حررت وزارة الداخلية، 12599 مخالفة لعدم إرتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12545 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 54 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 628 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 160 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 1144 شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 


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كورونا نيوز

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عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الداخلية

حملات امنية

حوادث

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