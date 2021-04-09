بوينج تقر بـ"مشكلة جديدة" فى طراز "ماكس 737".. و"CNN" تصفها بـ"المضطربة"

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت شركة بوينج لصناعة الطائرات، عن مشكلة جديدة في طائرة ماكس 737 المضطربة وهذه المرة ، تكمن المشكلة في نظامها الكهربائي.

وقالت الشركة: "أوصت بوينج 16 عميلاً بمعالجة مشكلة كهربائية محتملة في مجموعة محددة من طائرات 737 ماكس، قبل المزيد من العمليات".

وبحسب شبكة سي ان ان، صرحت بوينج بأن شركات الطيران بحاجة إلى التحقق من أن أحد مكونات النظام الكهربائي للطائرة بشكل كافي، وقالت إنها تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لمعالجة المشكلة.

تم إيقاف جميع الطائرات لمدة 20 شهرًا في جميع أنحاء العالم من مارس 2019 حتى نوفمبر 2020، بعد حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 شخصًا، وعلى الرغم من أن إدارة الطيران الفيدرالية قد وافقت على الإصلاحات التي أجرتها شركة بوينج لنظام السلامة المعطل الذي تم إلقاء اللوم عليه في حوادث التحطم ، إلا أن العديد من الدول لم توافق بعد على إعادة ماكس 737 للطيران.

وتشير الأرقام إلي أن تكلفة إيقاف الطائرات طراز ماكس 737 كلف شركة بوينج أكثر من 20 مليار دولار.

قال ديفيد سوسي ، محلل السلامة في سي إن إن ، إنه يعتقد أن المشكلة تتضمن على وجه التحديد نسخة احتياطية لنظام الطاقة الرئيسي الذي يشغل جميع الأجزاء الكهربائية للطائرة، وهو يعمل بنظام مشابه للوحة قاطع الدائرة في المنزل.

وقال سوسي، إن حقيقة إيقاف الطائرات تشير إلى احتمال أن تكون هذه مشكلة "كارثية" يمكن أن تسببت في نشوب حريق، لكنه أشار إلى أنها علامة جيدة للطائرة - وسلامتها - على أنه تم اكتشاف التهديد المحتمل قبل وقوع أي حادث.