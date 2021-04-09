قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا حرة في تحريك قواتها على أراضيها كيفما تشاء، ردا على دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصالهما الهاتفي أمس الخميس بالتخلي عن زيادة الوجود العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا.
وردا على سؤال حول ما قاله الرئيس الروسي بشأن طلب المستشارة الألمانية، قال بيسكسوف للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد قدم الرئيس التوضيح المناسب، وهو ما قلناه أكثر من مرة، نحن أحرار في نقل قواتنا المسلحة وأي وحدات على الأراضي الروسية كيفما نشاء".
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