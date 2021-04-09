وردا على سؤال حول ما قاله الرئيس الروسي بشأن طلب المستشارة الألمانية، قال بيسكسوف للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد قدم الرئيس التوضيح المناسب، وهو ما قلناه أكثر من مرة، نحن أحرار في نقل قواتنا المسلحة وأي وحدات على الأراضي الروسية كيفما نشاء".