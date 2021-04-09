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بلومبرج عن اكتشاف مدينة صعود أتون المفقودة: أحدث اكتشافات العصر الفرعونى

الجمعة، 09 أبريل 2021 10:44 ص
بلومبرج عن اكتشاف مدينة صعود أتون المفقودة: أحدث اكتشافات العصر الفرعونى المدينة المكتشفة حديثا بالاقصر
كتبت ريم عبد الحميد

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علقت وكالة بلومبرج الأمريكية، على اكتشاف مدينة صعود أتون المفقودة فى مصر، وقالت إن هذا الكشف هو أحدث اكتشافات العصر الفرعونى الذى يأتى فى ظل سعى مصر لإحياء صناعة السياحة .

 

ونقلت الوكالة بيان الفريق الأثرى بأن المدينة التى تعود لعصر امنحتب الثالث الذى بدأ حوالى عام 1390 قبل الميلاد، استخدمها من جاءوا بعده ومنهم توت عنخ أموت.

 

وأبرزت الوكالة تأكيد بيتسى بريان، أستاذ الفنون والآثار المصرية فى جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أن اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثانى أهم كشف أثرى منذ العصور على مقبرة توت عنخ أمون، ويقدم لمحة نادرة عن حياة المصريين القدماء فى الوقت الذى كانت فيه الإمبراطورية فى أوجها.

 

وقالت بلومبرج إن الإعلان يأتى بعد أقل من أسبوع على قيام مصر بتنظيم عرض ضخم لنقل 22 مومياء ملكية إلى محتف الحضارة الجديد الذى يحتفى بالتراث القديم للبلاد، وأشارت الوكالة إلى أن الموكب، الذى شمل مركبات مزينة بالتصاميم الفرعونية لنقل المومياوات، تم تصميمه بعناية لتعزيز الاهتمام بصناعة السياحة المهمة لمصر، وذلك بعد الأزمة العالمية التى سببتها جائحة كورونا.

 

وفيما يتعلق بالمدينة المفقودة، قالت الوكالة إن أعفال الحفر التى قام بها عالم الآثار زاهى حواس بدأت فى سبتمبر 2020 وسرعان ما تم العثور على مدينة كبيرة محفوظة جيدا بجدران سليمة ومخبر وأفران ومقابر وعرف مليئة بالأدوات، بالإضافة إلى أوانى فخراية وجعران.

 


المدينة المفقودة

اكتشافات اثرية

امنحتب الثالث

توت عنخ امون

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