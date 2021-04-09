وأضاف يان -في تصريح اليوم؛ تعليقا على إعلان وزارة التجارة الأمريكية عن إدراج 7 كيانات صينية متعلقة بالحواسيب العملاقة ضمن قائمة الكيانات- أن "الولايات المتحدة فرضت حصارا تقنيا على الصين في مجال الحواسيب العملاقة منذ فترة طويلة، إلا أن الحواسيب العملاقة الصينية حققت طفرة كبيرة في الابتكار المستقل، وقفزت بذلك إلى مكانة الريادة على الصعيد العالمي".



وتابع جيان "أن القمع الأمريكي لن يعرقل خطى التقدم التكنولوجي الصيني، بل سيحفز البلاد على تعزيز عزمها للابتكار المستقل"، مؤكدا أن الجانب الصيني سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح والحقوق الشرعية لشركاته.