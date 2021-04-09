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بريطانيا تعلن تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الأمير فيليب

الجمعة، 09 أبريل 2021 02:59 م
بريطانيا تعلن تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الأمير فيليب الأمير فيليب
كتب محمد جمال

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أعلن قصر باكنجهام اليوم الجمعة تنكيس الأعلام والحداد علي وفاة الأمير البريطاني فيليب، بحسب " سكاى نيوز"، حيث انتابت حالة من الحزن الشوارع البريطانية بعد إعلان وفاة الأمير فيليب، حيث، أعلن قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن 99 عاما، وقال القصر في بيان: "ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره".، وأضاف "توفي صباح اليوم في قلعة وندسور،و ستصدر المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

وختم البيان بالقول: "العائلة الملكية تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم للحداد على فقدانه"، والشهر الماضى، أعلن قصر باكنغهام أن الأمير فيليب خضع "لعملية تكللت بالنجاح" لمعالجة مشكلة في القلب شخّصت لديه سابقا.

 
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البيان
 
بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطانى "بوريس جونسون" عن تعازيه ، اليوم الجمعة ، إلى الملكة إليزابيث الثانية والعائلة المالكة في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة عن عمر ناهز 99 عاما.

وقال جونسون - في كلمة له من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية - إن البلاد ستحزن على فقدان دوق إدنبرة ، مشيرا إلى أن الأمير فيليب ساعد في توجيه العائلة المالكة والملكية ، كما قدم دعما ثابتا للملكة.

وأضاف جونسون :" أننا كأمة سنقدم الآن شكرنا للأمير فيليب على كل ما قدمه خلال حياته" ، مشيرا إلى أنه "يجب أن تتحول أفكار أمتنا اليوم إلى جلالة الملكة وعائلتها".


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بريطانيا

تنكيس الأعلام

قصر باكنجهام

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