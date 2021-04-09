اليوم السابع
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بايدن والسيدة الأولي ينعيان الأمير فيليب: كرس حياته لخدمة المملكة المتحدة

الجمعة، 09 أبريل 2021 08:00 م
بايدن والسيدة الأولي ينعيان الأمير فيليب: كرس حياته لخدمة المملكة المتحدة بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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نعي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الذي توفي صباح اليوم ، حيث قال الرئيس الأمريكي: كرس الأمير فيليب حياته بكل سرور لشعب المملكة المتحدة من خلال أكثر من نصف قرن من تأدية الخدمة العامة".

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: "من خدمته خلال الحرب العالمية الثانية إلى 73 عامًا مع الملكة، وحياته كلها في نظر الجمهور - كرس الأمير فيليب نفسه بكل سرور لشعب المملكة المتحدة، والكومنولث، وعائلته".

 

وأضاف بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن: إن إرث فيليب لن يستمر من خلال عائلته فحسب، بل في جميع الأعمال الخيرية التي شكلها، وأضافا: "إن تأثير عقود من الخدمة العامة المتفانية واضح في القضايا الجديرة بالاهتمام التي رفعها بصفته راعيًا ، في الجهود البيئية التي دافع عنها ، في أفراد القوات المسلحة التي دعمها ، في الشباب الذين ألهمهم ، وأكثر من ذلك بكثير".

 

وغرّدت السيدة الأولى قائلة إنها وزوجها "يتعاطفان مع أبناء الملكة والأمير فيليب وأحفادهم وشعب المملكة المتحدة خلال هذا الوقت ..قلوبنا معكم".

 

وقد أعلن قصر باكنجهام أن بطريرك العائلة المالكة البريطانية توفي الجمعة عن 99 عاما، وقال القصر في بيان ان زوج الملكة اليزابيث الثانية المولود في اليونان "توفي بسلام" في قلعة وندسور، وصرح القصر أنه سيتم الإعلان عن مزيد من الإعلانات في الوقت المناسب.


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جيل بايدن

الأمير فيليب

الملكة إليزابيث

وفاة الأمير فيليب

المملكة المتحدة

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