بايدن والسيدة الأولي ينعيان الأمير فيليب: كرس حياته لخدمة المملكة المتحدة

نعي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الذي توفي صباح اليوم ، حيث قال الرئيس الأمريكي: كرس الأمير فيليب حياته بكل سرور لشعب المملكة المتحدة من خلال أكثر من نصف قرن من تأدية الخدمة العامة".

We are keeping the Queen and Prince Philip’s children, grandchildren, great-grandchildren, and the people of the United Kingdom in our hearts during this time. https://t.co/gW6EvFbXV3