النيابة تستمع لضحايا متهم بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها

كتبت أمنية الموجي

تستمع النيابة العامة، لعدد من مقدمي الشكوي ضد متهم بالاستيلاء على مليون ونصف المليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها في عدد من المجالات المختلفة.

وقال أحد ضحايا المتهم، إنه زعم استثمار الأموال في مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وأنه اتفق معي علي إعطائه 60 ألف جنيه كسهم في أحد مشروعاته، مقابل أرباح حددت بنسبة 30% في الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه علي نفس العرض، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم تلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها، إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.