اليوم السابع
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المغرب: ما يقارب 5 .4 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

الجمعة، 09 أبريل 2021 04:00 ص
المغرب: ما يقارب 5 .4 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا لقاح _صورة أرشيفية
الرباط أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 4 ملايين و433 ألفا و939 شخصا تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن 23 ألفا و916 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقى 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا، الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

وكان المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن استلام الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بموجب آلية "كوفاكس".

وأوضحت وزارة الصحة، أن المغرب تمكن بفضل نظام "وفاكس"، من الاستفادة من الحصة الأولى للقاحات ضد الفيروس المسبب لمرض كورونا، على أن يتم تزويد المملكة بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة المغرب العربى للأنباء.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الحصة تعتبر إمدادا تكميليا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس، والتى انطلقت منذ 28 يناير 2021.

وذكرت، بأن المغرب شارك فى آلية "كوفاكس" التى وضعها التحالف العالمى للقاحات والتحصين نهاية عام 2020، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحالف ابتكارات التأهب الوبائى بالإضافة إلى شركاء آخرين.

 

 

 

 


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