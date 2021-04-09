المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحرى هلال شهر رمضان الكريم مساء الأحد

إيمان حنا

دعت المحكمة العليا السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير. وفق سبق.

جاء ذلك فى إعلان للمحكمة العليا فيما يلى نصه، "نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 143/هـ وتاريخ 1442/8/3هـ حسب تقويم أم القرى من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ رغم ترائيه، وقد تضمنت محاضرة لجان الترائى أن الجو كان مغبرًا معظم أجواء المراصد تلك الليلة، وبناءً عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، اتباعًا لهدى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، فإن لم يُرَ، فيتحرى رؤية الهلال مساء اليوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه، وذلك بناءً على الأمر السامى رقم 1829 وتاريخ 1433/1/7هـ القاضى برصد أهلية الشهور فى اليوم التاسع والعشرين والذى يليه.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهاداته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة فى المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.