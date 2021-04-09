اليوم السابع
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الجمعة، 09 أبريل 2021 07:29 م
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العثور على مقبرة جماعية لعمال مناجم مفقودين فى باكستان

الجمعة، 09 أبريل 2021 07:15 م
العثور على مقبرة جماعية لعمال مناجم مفقودين فى باكستان مقبرة جماعية _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت الشرطة الباكستانية، العثور على مقبرة جماعية تضم جثث 16 لعمال مناجم الفحم الذين فقدوا فى شمال غرب البلاد قبل عقد من الزمن ويعتقد أن متشددين خطفوهم، بحسب "روسيا اليوم " .

 

وقال مسؤول الشرطة عليم خان، إن "خبراء الطب الشرعى أجروا عمليات استخراج الجثث بعد أن نبههم قروى فى منطقة جبلية نائية إلى ما افترض أنه مدفن".

 

وأضاف: "أفراد عائلات الضحايا تمكنوا من التعرف على الجثث من الملابس والرفات، وتم تسليم الرفات إلى العائلات لدفنها، حيث أن الضحايا من بلدة شانغلا بوادى سوات"، وتابع: "الشرطة ستواصل التحقيق فى الوفيات لمحاولة تحديد هوية القتلة".

 

وفقد عمال المناجم عام 2011، بينما كانوا فى طريقهم للعمل فى منجم فى منطقة كوهات، على بعد 75 كيلومترا جنوبى بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن عملية خطف العمال، لكن جماعات مسلحة كانت نشطة فى المنطقة فى ذلك الوقت.

 

على الرغم من أن الهجمات على عمال المناجم والعمال الآخرين شائعة فى مقاطعة بلوشستان الواقعة فى جنوب غرب البلاد، فإن مثل هذا العنف نادر فى مناطق أخرى من باكستان.

 

 


مقبرة جماعية

عمال مناجم مفقودين

باكستان

أخبار باكستان

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