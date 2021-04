العائلة الملكية البريطانية تنشئ دفتر تعزية فى وفاة الأمير فيليب عبر الإنترنت

قررت العائلة الملكية البريطانية، إنشاء دفتر عزاء عبر الإنترنت، لاستقبال تعازى الجميع من أنحاء العالم، فى وفاة الأمير فيليب دوق إدنبره، وسط التداعيات التى تفرضها الدول بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد التى ستمنع العائلة بشكل كبير من تنظيم مراسم عزاء رسمية.

ونشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر تويتر، صورة للأمير فيليب الراحل، وأعلنت عن الموقع الرسمى لدفتر العزاء، لاستقبال التعازى عليه، وكتبت "كتاب تغزيه على الانترنت متاح للجميع عبر الموقع الإلكترونى الملكى، لأولئك الذين يرغبون فى إرسال تعازى شخصية".

An Online Book of Condolence is now available on the Royal website for those who wish to send a personal message of condolence: https://t.co/0w7Vd7kYq0



Visit https://t.co/utgjraQQv5 for updates from Buckingham Palace and information about The Duke of Edinburgh's life and work. pic.twitter.com/fkV4FTvhqI