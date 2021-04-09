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العائلة الملكية البريطانية تنشئ دفتر تعزية فى وفاة الأمير فيليب عبر الإنترنت

الجمعة، 09 أبريل 2021 07:39 م
العائلة الملكية البريطانية تنشئ دفتر تعزية فى وفاة الأمير فيليب عبر الإنترنت الأمير فيليب
كتب آسر أحمد

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قررت العائلة الملكية البريطانية، إنشاء دفتر عزاء عبر الإنترنت، لاستقبال تعازى الجميع من أنحاء العالم، فى وفاة الأمير فيليب دوق إدنبره، وسط التداعيات التى تفرضها الدول بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد التى ستمنع العائلة بشكل كبير من تنظيم مراسم عزاء رسمية.

ونشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية عبر تويتر، صورة للأمير فيليب الراحل، وأعلنت عن الموقع الرسمى لدفتر العزاء، لاستقبال التعازى عليه، وكتبت "كتاب تغزيه على الانترنت متاح للجميع عبر الموقع الإلكترونى الملكى، لأولئك الذين يرغبون فى إرسال تعازى شخصية".

 

 

وكانت قد أعلنت العائلة البريطانية المالكة فى بيان اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز99 عاما، لتنتهى بذلك قصة حب الأمير فيليب والملكة إليزابيث التى دامت لأكثر من 70 عامًا.

وقال بيان من قصر باكنجهام: "ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكى الأمير فيليب دوق إدنبرة، حيث توفى بسلام صباح اليوم فى قلعة وندسور".

الأمير فيليب
الأمير فيليب

 


العائلة الملكية البريطانية

الأمير فيليب

وفاة الأمير فيليب

اخبار بريطانيا اليوم

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