الصين تخطط لبناء قاعدة جديدة لإطلاق صواريخ الفضاء جنوب شرق البلاد

كتب وكالات

ذكرت وسائل إعلام صينية، أن الخبراء يدرسون خططا لبناء قاعدة جديدة جنوب شرق البلاد لإطلاق الصواريخ الفضائية، وطبقا للمعلومات المتوفرة "فإن الخطط تهدف لبناء القاعدة الجديدة فى مقاطعة جيجيانغ، وستخصص الصين لهذا المشروع نحو20 مليار يوان (3 مليارات دولار تقريبا)، وستصرف من المبلغ المخصص للخطة الخمسية التى وضعتها للأعوام ما بين 2021 و2025".

وبحسب "روسيا اليوم"، سيبنى فى إطار المشروع المذكور قاعدة لعمليات الإطلاق التجارية لصواريخ الفضاء على مساحة تمتد على 67 كيلومترا مربعا، كما سيضم الموقع مجمّعا صناعيا، ومن المفترض أن تستطيع هذه القاعدة تنفيذ 100 عملية إطلاق لصواريخ الفضاء سنويا.

وتملك الصين حاليا 4 قواعد لإطلاق صواريخ الفضاء: قاعدة فى مركز جيوتشيوان الفضائى بمقاطعة قانسو الشمالية الغربية، وقاعدة "تايوان" فى مقاطعة شانشي، وقاعدة " وشيتشانغ" فى سيتشوان الجنوبية الغربية، وقاعدة فى جزيرة هاينان.

وتعمل الصين بنشاط على تطوير برنامجها الفضائى الوطني، إذ تطور أقمارا صناعية للأرصاد الجوية وأقمارا للاتصالات وأنظمة الملاحة، كما تعمل على برنامج لاستكشاف القمر، وعلى مشروع لاستكشاف المريخ والكويكبات فى مجموعتنا الشمسية، وتبعا لبيان رسمى صادر عن مؤسسة علوم تكنولوجيا الفضاء الصينية فإن الصين تخطط لتنفيذ 40 عملية إطلاق فضائى هذا العام لتسجل رقما قياسيا فى سجلها الوطنى فى هذا المجال.