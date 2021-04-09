اليوم السابع
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الصحة الموريتانية تكشف عن موعد تطعيم الرئيس وأعضاء الحكومة

الجمعة، 09 أبريل 2021 10:00 ص
الصحة الموريتانية تكشف عن موعد تطعيم الرئيس وأعضاء الحكومة رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني
وكالات

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كشفت وزارة الصحة الموريتانية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء الحكومة، سيتم تطعيمهم، اليوم الجمعة، ضد فيروس كورونا.
 
وقالت الوزارة - وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام موريتانية- إن ذلك "نظرا لما يترتب عليه العمل الحكومي من تواصل يومي مع العديد من الأشخاص، في المكاتب وفي الأنشطة العامة، وما يتطلبه عمل الحكومة من سفر خارج البلاد".
 
وأطلق الرئيس الموريتاني قبل أسبوعين حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، من المستشفى الوطني في العاصمة نواكشوط.
 
وكانت موريتانيا قد تسلمت أول شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، هبة من الحكومة الصينية، وتتكون الشحنة من 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، ستكون كافية لتلقيح 25 ألف شخص.
 
 

محمد ولد الشيخ الغزواني

موريتانيا

لقاح كورونا

كوفيد19

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