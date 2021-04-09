اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أبريل 2021 01:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق فى مصنع مواد غذائية بالبحيرة

الجمعة، 09 أبريل 2021 11:52 م
السيطرة على حريق فى مصنع مواد غذائية بالبحيرة سيارة مطافئ - أرشيفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت منذ قليل، قوات الحماية المدنية بمحافظه البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع مدير الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل بمصنع مواد غذائية بقرية أبو بكر الصديق، بدائرة النوبارية.

 

تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من النجدة يفيد بوجود حريق في مصنع مواد غذائية بقرية ابو بكر الصديق، بدائرة النوبارية.

 

على الفور انتقل ضباط المباحث، قوات الحماية المدنية بقياده المقدم بهاء الكردي مدير إداره الحماية المدنية بالنوبارية لمكان الحريق بالمنطقة المشار إليها.

 

وتمكنت القوات، من السيطرة تماما على الحريق باستخدام 7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 


مديريه امن البحيره

الحمايه المدنيه

حريق مصنع

النوباريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة