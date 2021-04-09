السيطرة على حريق فى مصنع مواد غذائية بالبحيرة

فريق المحافظات

تمكنت منذ قليل، قوات الحماية المدنية بمحافظه البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع مدير الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل بمصنع مواد غذائية بقرية أبو بكر الصديق، بدائرة النوبارية.

تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من النجدة يفيد بوجود حريق في مصنع مواد غذائية بقرية ابو بكر الصديق، بدائرة النوبارية.

على الفور انتقل ضباط المباحث، قوات الحماية المدنية بقياده المقدم بهاء الكردي مدير إداره الحماية المدنية بالنوبارية لمكان الحريق بالمنطقة المشار إليها.

وتمكنت القوات، من السيطرة تماما على الحريق باستخدام 7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.