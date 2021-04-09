الخارجية الأمريكية تعلن استئناف منح تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة

واشنطن أ ش أ

أعلنت الخارجية الأمريكية، أنه تقرر إعفاء جميع المهاجرين والمخطوبين المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة من قيود السفر الإقليمية السارية حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا، ويأتى القرار تماشياً مع التزام وزارة الخارجية بتسهيل السفر المشروع إلى الولايات المتحدة.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قرر، الخميس، إعفاء جميع المهاجرين والمخطوبين المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة من قيود السفر الإقليمية السارية حالياً بسبب جائحة كوفيد 19.

ودعا برايس المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة الهجرة أو الخطوبة فى بلد متأثر بتقييد تأشيرة COVID-19 والذين يعتقدون أنهم قد يندرجون تحت هذه الاستثناءات التحقق من الموقع الخاص بأقرب سفارة أو قنصلية أميركية لتحديد خطواتهم التالية.

وبعد توليه سدة الرئاسة الأميركية، ألغى الرئيس الأميركى جو بايدن أو علّق العمل بتدابير عدة كان سلفه دونالد ترامب قد فرضها فى إطار إدارة ملف الهجرة. لكن جهات عدة قدّمت طعونا قضائية بقرارات بايدن، خصوصا السلطات الجمهورية فى ولاية تكساس.

وأعلن مستشارون سابقون لترامب، الأربعاء، إنشاء مكتب محاماة فى خطوة ترمى إلى التحرّك قضائيا للدفاع عن إرث الرئيس الأميركى السابق بوجه "هجمات لليسار الراديكالي" قالوا إن خلفه جو بايدن يقف وراءها.