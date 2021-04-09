الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص من تحت أنقاض منزل انهار عليهم في أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أنقذت العناية الإلهية 5 أشخاص من الموت المحقق أسفل أنقاض انهيار منزلين متجاورين من الطوب اللبن بحى غرب أسيوط، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من استخراج الأشخاص أحياء دون إصابات أو وفيات. وتم اتخاذ اللازم وفرض كردون أمنى بمحيط الواقعة.

كان مأمور قسم شرطة أول أسيوط، قد تلقى بلاغا من الأهالى بانهيار منزلين بمنطقة المجاهدين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية يرافقهم سكرتير عام المحافظة والمهندس عبد الرحمن القرن مسئول الأزمات بالحى.

وتم فصل جميع المرافق عن العقارين وتبين من المعاينة الأولية انهيار منزلين أحدهما مكون من طابق أرضى، والآخر من طابقين مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 5 أشخاص كانوا محتجزين داخل المنزلين، وإخلاء المنزلين ولم يسفر الحادث عن وفيات أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.