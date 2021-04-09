البرازيل: 1068 مدينة تعانى من أزمة نقص أسطوانات الأكسجين ومهددة بنقص الأدوية

فاطمة شوقى

قال المجلس الوطنى لأمناء صحة البلديات "كوناسيمس"، أمس الخميس، من موقعه الرسمي على الإنترنت، أن مديري الصحة في 1068 بلدية أبدوا قلقهم بشأن نقص أسطوانات الأكسجين، حسبما قالت بوابة "جى 1" البرازيلية.

وأشار المجلس الوطنى إلى أنه قد يكون عدد المدن المعرضة لخطر النقص أعلى مما هو مذكور في الأرقام الرسمية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن 2411 بلدية فقط من أصل 5600 بلدية في جميع أنحاء البلاد استجابت للاستعلام.

وحذر السكرتير التنفيذي للمجلس الوطني لأمانات الصحة البلدية، ماوريسيو جونكويرا، من أنه مع استمرار تزايد عدد المرضى، فإن خطر نفاد أسطوانات الأكسجين من المرضى، كما توجد تهديدات بنقص الأدوية مع استمرار زيادة الاصابات بكورونا فى البلاد.

من جهته، أكد وزير الصحة في سان برناردو ديل كامبو في ساو باولو جيرالدو ريبل سوبرينو، أن الدولة البرازيلية تتمتع بقدرة كبيرة على إنتاج أسطوانات الأكسجين، لكن التأثير يأتي من الخدمات اللوجستية، ومع زيادة الحالات، تحتاج الشركات إلى تغيير الأسطوانات عدة مرات، تخيل القيام بذلك في مدينة تبعد أكثر من 50 كيلومترًا ".

تؤثر المشكلة بشكل خاص على البلديات الصغيرة في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبيرة، والتي "تعتمد على توصيل أنابيب الأكسجين"، كما علق عضو كوناسيم من ماتو جروسو عند تقييم الخدمات اللوجستية الفعالة.

بالطريقة نفسها، وصف عالم الأمراض المعدية ديفيد سوفيات، من ريو دي جانيرو، حالة المستشفيات "المثقلة بالأعباء" بأنه أمر محزن أن نلاحظه، وأصر على أن "النظام الصحي قد انهار بالفعل".

سجلت البرازيل أكثر من 4000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة لأول مرة، حيث تتسبب سلالة أكثر عدوى في زيادة عدد الحالات، وأصبحت المستشفيات مكتظة، والناس يموتون وهم ينتظرون العلاج في بعض المدن، والنظام الصحي على وشك الانهيار في العديد من المناطق.

ويبلغ مجموع الوفيات في البرازيل حوالي 337000 حتى الآن، ولذا فهي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.