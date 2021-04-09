اليوم السابع
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الجمعة، 09 أبريل 2021 07:32 م
خالد صلاح
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البرازيل تسجل 4249 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

الجمعة، 09 أبريل 2021 06:14 م
البرازيل تسجل 4249 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة كورونا في البرازيل
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم /الجمعة/، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ارتفعت إلى 345 ألفًا و25 حالة وفاة عقب تسجيل 4 آلاف و249 وفاة جديدة، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية. 
 
وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية، نقلًا عن وزارة الصحة، بأن وزارة الصحة سجلت، على مدار أمس، 86 ألفًا و652 إصابة جديدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 13 مليونا و279 ألفًا و957 إصابة على مستوى البلاد.
 
كما أضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 11 مليونًا و732 ألفًا و193 شخصًا، بينما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد إلى مليون و202 ألف و639 مريضًا.
 
يُشار إلى أن وباء فيروس "كورونا" المستجد أصاب الآن ما يزيد عن 133 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من مليونين و914 ألف شخص حتى الآن.

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