اليوم السابع
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خالد صلاح
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اكتشاف لوح حجري عمره نحو 250 عاما شمالي الصين

الجمعة، 09 أبريل 2021 08:42 ص
اكتشاف لوح حجري عمره نحو 250 عاما شمالي الصين
أ ش أ

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عثر علماء آثار صينيون على لوح حجري يعود إلى عهد أسرة "تشينغ" الإمبراطورية (1644-1911م) في مقاطعة خبي شمالي الصين. 
 
وقال "لان جيان هوي" خبير الآثار بمقاطعة "خبي" –في تصريح اليوم- إنه تم اكتشاف اللوح في معبد بمدينة "شينغتاي"، ويعتقد أن له تاريخا يمتد لـ250 عاما، مشيرا إلى أنه عثر على هذا الأثر الثقافي محفوظا بشكل جيد ويحمل نقوشا لـ 394 مقطعا صينيا يسجل عدد عمليات التجديد التي خضع لها المعبد منذ تأسيسه. 
 
وأضاف هوي أن هذا الاكتشاف سيوفر مادة تاريخية قيمة للبحث حول السياسة والجيش والتغييرات للمواقع الإدارية في المنطقة الوسطى والجنوبية لمقاطعة "خبي" خلال هذه الفترة الزمنية. 

الصين

اكتشاف آثري

مواقع آثرية

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