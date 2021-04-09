اعترافات لص الموبايلات فى عين شمس: "أغافل أصحابها وأخطفها وأجرى"

كتب كريم صبحى

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية لرجال مباحث عين شمس، بعدما ألقوا القبض عليه متهما بسرقة هاتف محمول من مواطن بأسلوب الخطف.

وأكد العاطل أنه احترف سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" في منطقة عين شمس والفرار، موضحا: "أغافل أصحابها وأخطفها وأجرى".

وأضاف المتهم، أنه سرق هاتفى مواطنين من قبل بنفس الأسلوب قبل القبض عليه، وباعهما بثمن بخس لأحد التجار، وقررت النيابة حبس المتهم ثم إحالته إلى محكمة الجنح.

وأكدت معلومات وحدة مباحث عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تردد أحد الأشخاص على محل بدائرة القسم وعرض 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية .

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وتبين أنه، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية، وبمناقشته عن مصدر الهاتفين المضبوطين بحوزته أقر بسرقتهما من شخص بأسلوب "المغافلة".

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشاده ضبط رجال المباحث الهواتف المُستولى عليها لدى عميله، مقيم بالشرقية، وبإرشاده تم ضبط 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر ومبلغ مالى فى مسكنه، وأقر بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.