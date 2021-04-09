اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى إسبانيا خلال مسيرات لأحزاب اليمين واليسار

فاطمة شوقى

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد اشتباكات واسعة بين مؤدى أحزاب اليمين وأحزاب اليسار خلال الحملات الإقليمية التى تبدأ استعدادا للانتخابات الإقليمية المقررة فى 4 مايو.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن احشتد نحو 2000 شخص فى حى فاليكاس الذى يعتبر معقلا لليسار رفضا لتجمع فوكس فى إطار حملة الانتخابات الإقليمية المقررة فى الرابع من مايو.

وبعدما أدى المتظاهرون في فاليكاس أناشيد مناهضة للفاشية، رشقوا عناصر الشرطة بأغراض مختلفة، فعمل هؤلاء على تفريقهم، وفق شهود.

اتهمت الشرطة الوطنية ، متظاهرين تجمعوا في حي فاليكاس بمدريد ، الذين كانوا يحتجون على الاحتفال بحدث ما قبل حملة فوكس ، حزب اليمين المتطرف ، بعد أن تصدى لهم زعيم التشكيل سانتياجو أباسكال وطالب شرطة مكافحة الشغب بحلهم. . قُبض على شخصين وأصيب 35 آخرون بجروح طفيفة ، من بينهم 21 عميلا.

وإثر هذه الحوادث، اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة قاصرين، وفق ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" صباح أمس الخميس.

وأثارت هذه التطورات جدلاً حاداً ،واعتبر أباسكال أن عديد الشرطة لم يكن كافياً لحماية التجمع الذي نظمه حزبه، متهماً وزير الداخلية في حكومة اليسار بأنه مسؤول عن "الاعتداءات" التي طاولت ناشطي الحزب.

ورد رئيس قائمة حزب "بوديموس"، الذى يمثل اليسار في هذه الانتخابات بابلو إيجلسياس عبر "تويتر" متهماً "متطرفي فوكس" بـ"التحريض على العنف في فاليكاس".