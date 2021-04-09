وفي اندونيسيا، نشرت قوات الشرطة والجيش 7 آلاف و572 من أفرادها في المناطق المتضررة للمساعدة في جهود البحث والانقاذ، إلا أن الفيضانات والانزلاقات الارضية تسببت في تدمير 115 منشأة حكومية وعدد من الجسور، كما غمرت مياه الأمطار حقول الأرز.



وكان الإعصار الاستوائي "سيروجا" قد ضرب إندونيسيا وتيمور الشرقية المجاورة يوم الإثنين الماضي، وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية.



وغالبا ما تشهد إندونيسيا وفيات جراء انهيارات أرضية وفيضانات في موسم الأمطار خصوصا، ويشدد المدافعون عن البيئة على أن قطع أشجار الغابات فاقم من هذه الكوارث.