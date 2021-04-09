اختبارات لمحفظى القرآن تمهيدا لافتتاح أروقة جديدة للجامع الأزهر بـ8 محافظات

كتب لؤى على

يختتم الجامع الأزهر يوم الأحد المقبل اختبارات اختيار أفضل محفظى القرآن الكريم للعمل فى فروع الرواق الأزهرى الجديدة استعدادًا لافتتاحها قريبًا، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتزام الدقة والحيادية في اختيار أكفأ الكوادر للعمل في الرواق الأزهرى.

وقد تشكلت لجان الاختبارات برئاسة الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وعضوية عددٍ من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، ومن العاملين بشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، والجامع الأزهر الشريف، والمناطق الأزهرية بعدة محافظات.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاختبارات يتم انعقادها بدواوين المناطق الأزهرية بالمحافظات المزمع إنشاء فروع جديدة بها وهي: بني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحيرة، والمنوفية، والإسكندرية.

ومن باب التيسير على المتقدمين للاختبار، وضمانًا للموضوعية والتزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص اعتمد الجامع الأزهر تطبيق ميكروسوفت تيمز Microsoft teams وتقنية الاختبار المبرمج، بحيث يتوجه المتقدم لديوان المنطقة التابع لها، ويقدم إثبات شخصيته للجنة الموجهة من الجامع الأزهر، ومن ثم يتم إلحاقه بالغرفة الإلكترونية الخاصة بلجنته والمعدة سلفًا؛ ليتمكن خلالها من التواصل مع لجنة الاختبار المتواجدة بالجامع الأزهر.