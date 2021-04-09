وغادرت السفينة وعلى متنها قبطانها و12 بحارا، إيران فى غضون الساعة 10:20 صباح اليوم(بتوقيت كوريا)، وكان أفراد الطاقم قد تم إطلاق سراحهم في وقت سابق، غير أنهم بقوا في السفينة لأغراض الصيانة.



وكان الحرس الثوري الإيرانى قد احتجز في يوم 4 يناير الماضي ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية، وكان على متنها 20 بحارًا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين منهم القبطان و11 بحارًا من ميانمار، وبحاران إندونيسيان وبحاران فيتناميان.